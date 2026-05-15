„Man wird eine Wohnung in Wien finden, aber…“

Der Wiener Wohnungsmarkt kommt nicht zur Ruhe, ganz im Gegenteil: Die Lage bleibt angespannt, neue Projekte stocken, die Preise steigen weiter. Für Wohnungssuchende wird die Situation zunehmend zur Belastungsprobe. Immobilienexperte Michael und Bauingenieur Ferdinand Toms zeichnen ein deutliches Bild der aktuellen Lage und die klingt alles andere als entspannt.