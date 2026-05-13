Schock in der Auto-Branche ++ Gipfel in Peking

Die deutsche Autoindustrie erwartet bis 2035 den Abbau von rund 125.000 weiteren Arbeitsplätzen. Dieser massive Stellenabbau dürfte auch die heimischen Zulieferbetriebe stark treffen. Und:US-Präsident Donald Trump reist nach fast zehn Jahren wieder zu einem Gipfel mit dem chinesischen Machthaber Xi Jinping nach Peking. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 13. Mai, mit Stefana Madjarov.