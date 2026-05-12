Kritik an Österreichs Neutralität ++ UFO-Akten

Ex-NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen sorgt für Wirbel. Nach seiner Forderung nach einem Bündnis ohne die USA attackiert er nun Österreichs Neutralität und spricht von „vorgetäuschter Neutralität“. Und: In den USA freigegebene UFO-Akten werfen neue Fragen auf: Unter den Dokumenten finden sich auch bislang unbekannte Beobachtungen der Apollo-11-Crew. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 12. Mai, mit Stefana Madjarov.