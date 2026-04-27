Handwerk trotzt Krise

Wie ein Familienbetrieb 100 Jahre übersteht

Krone zu Mittag Clips
27.04.2026 15:20
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Steigende Kosten und fehlende Nachfolger machen vielen Betrieben zu schaffen. Im niederösterreichischen Krems an der Donau zeigt ein Familienbetrieb dennoch, wie es anders gehen kann: Seit 100 Jahren und bereits in vierter Generation wird hier noch echtes Brot-Handwerk gelebt. Mit viel Einsatz und Fokus auf Regionalität sorgt die Bäckerei Sabathiel dafür, dass diese lange Tradition auch in Zukunft weiterbesteht. krone.tv hat die Bäckerei, die mittlerweile in vierter Generation geführt wird, besucht.

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