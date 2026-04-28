Doppelbudget, Großbrand in Thaya & Sommerurlaub

Die Regierung einigt sich nach zähen Verhandlungen auf ein Milliardenbudget: Wer profitiert und wo gespart wird. UND: In einer Wohnhausanlage im Zentrum von Thaya in NÖ ist ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Häuser stehen in Flammen, die Bewohner mussten in der Nacht fliehen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.