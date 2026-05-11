Promi-Winzer wird enthaftet ++ Mann in Flammen

Im Mordprozess gegen einen steirischen Winzer wurde der Mann freigesprochen. Er soll eine vermögende Frau mit einem Schlafmittel getötet haben. Außerdem: Vor den Augen mehrerer Passanten hat sich ein Mann mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet. Polizisten versuchten das Feuer zu löschen. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.