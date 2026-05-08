Neue Details zum Doppelmord in Linz ++ Biennale

Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen nach dem zweifachen Femizid und Suizid am Donnerstag vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr übernommen. Und: Florentina Holzingers heftig diskutierte Performance auf der Kunst-Biennale von Venedig wird gestürmt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 8. Mai, mit Stefana Madjarov.