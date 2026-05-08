JÆCK präsentiert „Proud“ ++ Highlights zum ESC

Heute zu Gast bei „Krone zu Mittag“: Sänger und Songwriter JÆCK. Genau heute erscheint seine neue Single „Proud“ – eine emotionale Hommage an seine Mutter, die ihn immer unterstützt. Außerdem: Alles rund um den Start des Eurovision Song Contest. Moderiert wird die Sendung von Tanja Pfaffeneder.