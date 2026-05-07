Schüsse in Linz ++ Vegetarisch nach Schockbildern?

Alarm in Linz: Vor einem Gasthaus soll es am Donnerstagnachmittag zu einer grausamen Bluttat mit drei Toten gekommen sein, darunter ein mutmaßlicher Doppelmord mit anschließendem Suizid. Und: Nach einem Tierschutz-Besuch in einer Volksschule in Niederösterreich gibt es massive Kritik von Eltern, der Ortschef reagiert mit einem Bauernhof-Gegenbesuch. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 7. Mai, mit Stefana Madjarov.