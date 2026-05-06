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Mordfall Kammerer ++ Virus: WHO sucht Fluggäste

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06.05.2026 18:29
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Es gibt eine spektakuläre Wende im Mordfall Daniela Kammerer: Fast 21 Jahre nach der grausamen Bluttat in Innsbruck könnte der Täter jetzt doch noch überführt werden. Außerdem: Die Weltgesundheitsorganisation sucht nach 82 Fluggästen. Sie könnten sich an Bord mit dem gefährlichen und zum Teil tödlich verlaufenden Hantavirus angesteckt haben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder. 

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