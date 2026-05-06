Mordfall Kammerer ++ Virus: WHO sucht Fluggäste

Es gibt eine spektakuläre Wende im Mordfall Daniela Kammerer: Fast 21 Jahre nach der grausamen Bluttat in Innsbruck könnte der Täter jetzt doch noch überführt werden. Außerdem: Die Weltgesundheitsorganisation sucht nach 82 Fluggästen. Sie könnten sich an Bord mit dem gefährlichen und zum Teil tödlich verlaufenden Hantavirus angesteckt haben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.