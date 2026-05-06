NEOS-NÖ-Chefin: „Absurd, dass ÖVP mit Dreck wirft“

„Postenschacher“: NEOS-NÖ-Chefin Indra Collini geht im Streit um die Nominierung von Gerald Loacker für den Europäischen Rechnungshof in die Offensive und weist die ÖVP-Vorwürfe scharf zurück! Gleichzeitig zeichnet sie ein düsteres Bild der Landesfinanzen: Schulden und Defizite würden weiter steigen.