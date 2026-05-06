Wassermangel wegen Pools und HiPP-Verdächtiger

Die Dürre hat unser Land fest im Griff. Nun droht der nächsten Gemeinde Wassermangel wegen Pool-Befüllungen. Und: Zwischen Luxus und schweren Vorwürfen: Im HiPP-Fall um Pavel S. geht es um Gift im Babybrei und eine Million-Erpressung – die Ermittlungen bringen immer neue Details ans Licht. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.