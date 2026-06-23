Teurer WM-Polit-Ausflug und Sommer-Spieletrends

Österreich im WM-Fieber – auch die Politik reist mit: Kanzler Stocker und Vizekanzler Babler sind in den USA, doch die FPÖ kritisiert teure „Büroausflüge“ auf Steuerzahlerkosten. UND: Welche Kinderspiele sind diesen Sommer angesagt? Severin Strehl von Piatnik gibt Einblicke in die neuesten Trends. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.