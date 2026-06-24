IT-Störung, Wasserrettung & Gefahr für Vögel

Ein toter Feldhamster bringt ein umstrittenes Bauprojekt in Niederösterreich erneut ins Wanken. UND: Ein massiver IT-Ausfall hat den Zugverkehr in Deutschland für Stunden komplett lahmgelegt. Hunderttausende Reisende strandeten, während die Bahn zunächst selbst im Dunkeln tappte, was die Störung ausgelöst hatte. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.