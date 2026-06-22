Badetote in Wien, Wirbel um Ringelnatter & Shakira

Ein Sommertag voller Hitze, Badewetter und dichtem Gedränge – doch an der Alten Donau endet der Sonntag tragisch. Gleich zwei Männer kommen innerhalb weniger Stunden im Wasser ums Leben. UND: Ein harmloser Fund im Garten sorgt in Felixdorf für Aufregung: Die Feuerwehr entfernt eine Ringelnatter aus einem Biotop. Danach entbrennt im Netz die Frage: War der Einsatz wirklich nötig? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.