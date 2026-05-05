FBI schützt ESC ++ Skandal um Asbest-Schotter

Mit dem Start des Eurovision Song Contest wird Wien zur Bühne und gleichzeitig zum Hochsicherheitsgebiet: Eine Woche lang stehen täglich Hunderte Polizisten im Einsatz.Unterstützt wird der Großeinsatz sogar von Experten des FBI. Und: In Ungarn sorgt ein möglicher Asbest-Skandal derzeit für große Besorgnis. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 5.Mai, mit Stefana Madjarov.