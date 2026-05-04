Wöginger tritt zurück ++ Hipp-Erpressung

Für August Wöginger gibt es im Amtsmissbrauchsprozess einen Schuldspruch. Daraufhin ist er als ÖVP-Klubobmann zurückgetreten. Außerdem: Im aufsehenerregenden Gift-Krimi um manipulierte Babybrei-Gläser der Firma HiPP sorgt der festgenommene 39-Jährige weiter für Wirbel. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.