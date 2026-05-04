„KRONE ZU MITTAG“

HiPP-Täter gefasst und Trump will Hormuz-Öffnung

Krone zu Mittag
04.05.2026 13:40
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Im Zusammenhang mit den mit Rattengift versetzten Hipp-Gläsern haben Ermittler einen 39-jährigen Mann in Salzburg festgenommen. UND: Nach neuen Angriffen auf Schiffe und anhaltender Blockade kündigt US-Präsident Donald Trump ein Eingreifen in der Straße von Hormuz an. Außerdem: Tanja Pfaffeneder kennt die schönsten Plätze Kroatiens. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.

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