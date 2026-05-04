HiPP-Täter gefasst und Trump will Hormuz-Öffnung

Im Zusammenhang mit den mit Rattengift versetzten Hipp-Gläsern haben Ermittler einen 39-jährigen Mann in Salzburg festgenommen. UND: Nach neuen Angriffen auf Schiffe und anhaltender Blockade kündigt US-Präsident Donald Trump ein Eingreifen in der Straße von Hormuz an. Außerdem: Tanja Pfaffeneder kennt die schönsten Plätze Kroatiens. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.