Mucha macht Schluss ++ tödlicher E-Scooter Unfall

Verleger Christian Mucha feierte mit mehr als 200 Gästen aus Medien, Marketing, Wirtschaft und Society zugleich 50 Jahre Verlagsgeschichte und seinen angekündigten Abschied. Bei Tanja Pfaffeneder war er im Studio. Außerdem: Eine Zwölfjährige war am Mittwochabend mit einer Freundin auf einem E-Scooter unterwegs, als es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Jede Hilfe kam zu spät.