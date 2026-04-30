Zoff um Spritpreisbremse ++ Ballermann am Limit?

An den Tankstellen könnte sich bald wieder einiges ändern, denn in der Koalition eskaliert der Streit um die Spritpreisbremse. Und: Mit mehr oder weniger großen Maßnahmen versucht Mallorca, sein Image als reine Partyinsel hinter sich zu lassen. Höhere Preise sollen dabei helfen, ein ruhigeres Publikum anzuziehen und für mehr Ordnung und Disziplin auf der Insel zu sorgen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News mit Stefana Madjarov.