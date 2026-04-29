Millionenbetrug mit Fake-Promis ++ Sachertorten

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt haben gemeinsam mit albanischen Ermittlern einen millionenschweren, internationalen Internetbetrug mit Promi-Fake-News aufgedeckt. Und: Sachertorten im großen Geschmackstest. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 29. April, mit Stefana Madjarov.