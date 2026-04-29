Versteckte Preiserhöhung und „Teufel trägt Prada“

Versteckte Preiserhöhungen im Lebensmittelhandel sollen erschwert und vermehrt geahndet werden. Doch das Resultat sieht etwas anders aus. Trotz vieler Verstöße wurden nur in vier von neun Bundesländern Strafen verhängt. Gute Nachrichten gibt es über den Wal Timmy. Die Rettungsaktion schreitet voran. UND: Zur Österreich-Premiere von „Der Teufel trägt Prada“ ließen sich zahlreiche Promis das Kino-Highlight nicht entgehen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Tanja Pfaffeneder.