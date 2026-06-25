Katastrophe in Venezuela & Debatte um MwSt

Nach zwei schweren Erdbeben in Venezuela werden Zehntausende Tote befürchtet. Die Erdstöße richteten massive Schäden an. UND: Ab Juli sinkt die Mehrwertsteuer spürbar. Während der Handel Kundenrabatte verspricht, sorgen skurrile Alltagsvorschriften schon jetzt für heftige Diskussionen. Außerdem: Film- und Serienexperte Kalman Gergely präsentiert gleich zwei Kinohits, die man auf dem Schirm haben sollte. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.