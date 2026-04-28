Swift-Attentäter vor Gericht ++ Trump gegen Kimmel

Am Landesgericht Wiener Neustadt hat heute der Prozess um einen mutmaßlich vereitelten Terroranschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien begonnen. Und: Die Bundesregierung hat sich auf das neue Doppelbudget geeinigt. Nach zähen Verhandlungen steht ein Milliardenpaket zwischen Sparmaßnahmen und Investitionen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 28. April, mit Stefana Madjarov.