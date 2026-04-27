Alkoholverbot Westbahnhof ++ Brand durch Zigarette

Neue Maßnahmen sollen den öffentlichen Raum in Wien sicherer machen. Am Westbahnhof kommt ein Alkoholkonsumverbot. Außerdem: Eine weggeworfene Zigarette dürfte einen großflächigen Böschungs- und Wiesenbrand im Tiroler Ötztal ausgelöst haben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.