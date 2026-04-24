„Früher war alles leichter“ – stimmt das wirklich?

„Du hast es ja auch überlebt“ – ein Satz, den viele junge Mütter nur zu gut kennen. Doch was auf den ersten Blick nach einem harmlosen Vergleich klingt, sorgt bei vielen Frauen für Druck. Denn die Realität von Familie, Erziehung und Carearbeit hat sich massiv verändert. Stillexpertin Rüya Elmas-Kaya bringt es im Gespräch auf den Punkt: „Mein Anspruch ist es nicht, dass mein Kind einfach nur überlebt.“