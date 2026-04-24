ZARA-Vorstand: „Blutung gestoppt, Problem bleibt“

Die Finanzierung steht – vorerst. Doch hinter den Kulissen der Opferschutzstelle ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit wächst die Unsicherheit: Reicht das Geld nur bis Jahresende? Und was passiert danach? Während Familienministerin Claudia Bauer auf Sparkurs bleibt und die SPÖ eine Rettungsaktion gestartet hat, warnt Vorstandsmitglied Dieter Schindlauer im Interview: „Das stoppt die Blutung, aber es ist keine Lösung.“