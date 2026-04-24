Dermatologin im Talk

Vitiligo: Warum die Haut ihre Farbe verliert

Krone zu Mittag Clips
24.04.2026 08:29
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Im neuen Michael-Jackson-Biopic rückt eine oft missverstandene Krankheit in den Fokus: Vitiligo. Die Autoimmunerkrankung führt zu hellen Hautflecken und betrifft rund 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung, auch in Österreich. Lange wurde Michael Jackson vorgeworfen, seine Haut bewusst verändert zu haben. Hautärztin Dr. Sylvia Perl-Convalexius stellt im krone.tv-Talk klar: Das war falsch. Immer mehr Betroffene, auch bekannte Persönlichkeiten, sprechen heute offen über Vitiligo und helfen so, Vorurteile abzubauen.

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