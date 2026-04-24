HiPP-Ergebnis und ORF muss alles offenlegen

Das Ergebnis der Untersuchung rund um den Erpressungsversuch an der Firma HiPP ist da: In der Babynahrung wurden 15 Mikrogramm Rattengift festgestellt. UND: Der ORF muss jetzt geheime Skandalberichte offenlegen. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.