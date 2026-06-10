Budgetrede, WM-Auftakt und unsichtbare Gefahr

„Die Zeiten sind ernst“ – mit diesen Worten stellt Finanzminister Markus Marterbauer das neue Doppelbudget vor. UND: Die Spannung vor dem WM-Auftakt in Mexiko steigt massiv: Während Tausende Demonstranten den Zugang zum Azteken-Stadion blockieren, sorgt ein Sprengsatz-Fund bei Anreisenden zusätzlich für große Besorgnis. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.