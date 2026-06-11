Prostitutionsring, Venicraft und „Die Südsteirer“

Ein brutales Verbrechen das sich im Jahr 2024 abspielte sorgt weiterhin für Entsetzen. Durch das rückt nun ein mutmaßliches Netzwerk rund um Prostitution und Menschenhandel in den Fokus der Staatsanwaltschaft. Und: Mit provokanten Aussagen sorgt der Influencer „VeniCraft“ seit Monaten für Aufsehen. Nun bekam er unerfreuliche Post von höchster Stelle. Außerdem: „Die Südsteirer“ im krone.tv Studio! Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.