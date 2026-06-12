Umstrittene ORF-Wahl und höhere Strafen für Raser

Die Schlacht um den Küniglberg ist geschlagen: Am Ende konnte sich Clemens Pig gegen acht Konkurrenten durchsetzen. UND: Ab 2027 wird’s auf Österreichs Straßen ernst: Verkehrssünder müssen künftig deutlich mehr zahlen. Die Regierung vereinheitlicht die Strafen – und vor allem für Raser wird es spürbar teurer. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.