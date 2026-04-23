17-Jähriger nennt Motiv zur Bluttat ++ OMV-Plan

Es war pure Mordlust: Dieses erschreckende Geständnis legte in der Nacht auf Donnerstag jener 17-jährige Bursche ab, der am Mittwoch in das Haus eines Ehepaares in der Steiermark einbrach und die Pensionisten attackierte. Und: Der Tankstellenbetreiber OMV kommt bei der Spritpreisbremse doch nicht aus. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 23. April, mit Stefana Madjarov.