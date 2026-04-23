Eisiges Mordgeständnis, Timmys Kampf und Vitiligo

Ein nächtlicher Einbruch, ein gezieltes Vorgehen und ein Geständnis, das schockiert: In der Steiermark wird ein 84-jähriger Mann brutal attackiert und stirbt noch am Tatort, seine Ehefrau überlebt schwer verletzt. Und: Wettlauf gegen die Zeit in der Wismarbucht: Seit über drei Wochen kämpft Buckelwal „Timmy“ ums Überleben. Außerdem: Wir werfen einen Blick auf die Hautkrankheit Vitiligo. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.