Teuer oder günstig?

Reifenpreise: So können Autofahrer wirklich sparen

Krone zu Mittag Clips
21.04.2026 14:51
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Beim Reifenwechsel lohnt sich genaues Hinschauen: Zwischen verschiedenen Sommerreifen können Preisunterschiede von mehreren hundert Euro entstehen. Laut CHECK24-Geschäftsführer Thilo Knaup lassen sich besonders online oft 20 bis 30 Prozent sparen – entweder durch gezielten Preisvergleich oder durch den Wechsel zu einer gleichwertigen, günstigeren Marke. Wichtig ist dabei aber nicht nur der Preis, sondern vor allem Sicherheit und Langlebigkeit. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!

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