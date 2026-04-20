Inklusionslauf begeistert 1000 Teilnehmer in Wien

Beim Inklusionslauf im Coca Cola Village drehte sich alles um Gemeinschaft und gelebte Inklusion. Als Auftakt zum Wiener City Marathon gingen rund 1000 Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam an den Start. Unterstützt von Special Olympics zeigt die Veranstaltung, wie Sport Barrieren abbauen kann. Was einst mit 150 Teilnehmern begann, ist heute ein starkes Zeichen für Zusammenhalt – und ein emotionaler Höhepunkt im Vorfeld des großen Marathons.