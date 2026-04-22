Messerattacke auf Ehepaar ++ HiPP bricht Schweigen

Eine grausame Gewalttat spielte sich in der Nacht auf Mittwoch im südoststeirischen St. Peter am Ottersbach ab. Und: Nach Kritik an der späten Information im Gift-Skandal meldet sich Geschäftsführer Stefan Hipp erstmals selbst zu Wort und geht in die Offensive. Er weist jede Verantwortung zurück und spricht von einer verzerrten Darstellung, bei der das Unternehmen „wie ein Täter“ behandelt werde. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 22. April, mit Stefana Madjarov.