Schaf im Kofferraum und neue Regeln für E-Scooter

Ein Urteil, das fassungslos macht: Ein 52-Jähriger missbraucht ein sechsjähriges Mädchen und sorgt mit bizarren Ausreden vor Gericht für Kopfschütteln. UND: Schockfund in einer Welser Tiefgarage! Ein Schaf wurde ohne Wasser und Nahrung im Kofferraum entdeckt. Außerdem: Ab 1. Mai wird es ernst auf Österreichs Straßen. Neue, strengere Regeln für E-Scooter und E-Bikes treten in Kraft. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.