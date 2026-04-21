Chat-Enthüllungen rund um Weißmann ++ Ölpreise

Sieben Wochen nach dem Rücktritt des ehemaligen ORF-Generaldirektors Roland Weißmann ist die Affäre weiterhin nicht abgeschlossen. Ein interner Compliance-Bericht sieht den Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht als erwiesen, doch die betroffene Frau widerspricht dieser Darstellung deutlich und legt in der „Krone“ ihre Sicht der Dinge dar. Und: Die Spritpreise in Österreich sind zu Wochenbeginn weiter gesunken. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 21. April, mit Stefana Madjarov.
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