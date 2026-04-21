Vergiftete HiPP-Gläser, Weißmann & „Mr. Ferrari“

Sechs Wochen nach dem Rücktritt von ORF-Chef Roland Weißmann äußert sich in der „Krone“ erstmals jene Frau, die den Fall ausgelöst hat. UND: Warum Babynahrungshersteller HiPP die Zwei-Millionen-Erpressung drei Wochen lang übersah und weshalb „Mister Ferrari“ Heribert Kasper aus seinem Hotel muss, das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.