Rattengift in Hipp-Gläschen ++ Bus rammt Billa

Noch gibt es keine Entwarnung zum Fall der Hipp-Babygläschen in den Spar-Märkten. Am Wochenende ist im Burgenland zumindest ein mit Rattengift präpariertes Gläschen aufgetaucht. Und: Im Salzburger Stadtteil Itzling kam es am Montag zu einem schweren Unfall: Ein O-Bus prallte frontal gegen die Glasfront einer Supermarktfiliale. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 20. April, mit Stefana Madjarov.