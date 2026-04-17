Expertin klärt auf: Kinder allein weinen lassen?

Im Talk bei krone.tv spricht Still- und Ernährungsexpertin Rüya Elmas-Kaya über einen Begriff, der in der Entwicklungspsychologie zunehmend an Bedeutung gewinnt: Co-Regulation. Gemeint ist damit die Fähigkeit von Erwachsenen, Kindern in emotionalen Ausnahmesituationen aktiv zu helfen, ihre Gefühle zu regulieren – nicht durch Abstand, sondern durch Nähe. „Kinder können diese Verbindung zwischen Gefühl und Vernunft noch nicht herstellen“, so die Expertin.