Lobau-Aktivistin: „Nicht im Sinne der Bevölkerung“

Während im Nordosten Wiens die ersten Vorarbeiten für die umstrittene S1 Lobau-Autobahn begonnen haben, wächst der Widerstand mit neuer Wucht. Unter dem Motto „Au statt Autobahn“ formiert sich am 18. April im im Esslinger Jazzpark/Bill-Grah-Park in der Donaustadt breiter Protest. Die Fronten? Verhärteter denn je. Jutta Matysek, Obfrau der Bürgerinitiative „Rettet die Lobau“ lässt ihrem Frust im krone.tv Talk freien Lauf!