Schüsse aus Auto ++ Lehrer missbrauchte Kinder

Nachdem am Donnerstagabend in Leibnitz in der Steiermark Schüsse aus einem Auto gefeuert wurden, konnte die Polizei einen 18-Jährigen festnehmen. Außerdem: Ein islamischer Religionslehrer aus Deutschland steht unter Verdacht, mindestens acht Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht und teils bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.