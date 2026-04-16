Radfahrer aufgepasst! Handyhalterung erobert Markt

Wackeln, Verrutschen, Absturz-Gefahr: Genau hier setzt ein Startup aus Gießen an und will mit seiner Handyhalterung für Fahrräder ein Problem lösen, das fast jeder kennt. „Wir haben gemerkt: Der Fahrradmarkt ist riesig – aber bei den Details hakt es gewaltig“, erzählen Alexander Trautwein, Geschäftsführer von Feschd und Mike Obermeier, Mitgründer und CSO im krone.tv Interview. Vor allem Halterungen seien oft entweder unpraktisch oder nicht alltagstauglich.