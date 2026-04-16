Ex-Torschütze Manninger tot ++ Mann beißt Hund

Österreichs Fußball trauert um den langjährigen Teamtorhüter Alexander Manninger. Der Salzburger verunglückte bei einem Autounfall mit der Salzburger Lokalbahn. Außerdem: Ein Mann versuchte vor einer Polizeikontrolle zu fliehen, doch er konnte gestellt werden. Dabei biss er seinen eigenen Hund plötzlich in den Nacken. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.