Axt-Attacke in Linz ++ Sozialbetrug explodiert

In Linz wurde heute ein Security einer Bank von einem Mann mit einer Axt attackiert. Er wurde schwerverletzt. Außerdem: Die Zahl der Sozialbetrugsfälle steigt weiter an. Arbeitslosengeld und Mindestsicherung werden gerne auch illegal bezogen. Drei Viertel der Sozialbetrüger sind keine Österreicher. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.