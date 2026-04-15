„Aktivpension“ ab 2027 und Grabräuber gesucht

Arbeiten im Alter soll sich künftig stärker lohnen: Mit der neuen „Aktivpension“ will die Regierung Pensionisten steuerlich entlasten und sie länger im Berufsleben halten – doch das Milliardenpaket sorgt schon jetzt für hitzige Debatten. Und: Eine Serie von Grabschändungen erschüttert Niederösterreich: Bereits auf 13 Friedhöfen wurden Gräber aufgebrochen. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.