„KRONE ZU MITTAG“

„Aktivpension“ ab 2027 und Grabräuber gesucht

Krone zu Mittag
15.04.2026 14:50
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Arbeiten im Alter soll sich künftig stärker lohnen: Mit der neuen „Aktivpension“ will die Regierung Pensionisten steuerlich entlasten und sie länger im Berufsleben halten – doch das Milliardenpaket sorgt schon jetzt für hitzige Debatten. Und: Eine Serie von Grabschändungen erschüttert Niederösterreich: Bereits auf 13 Friedhöfen wurden Gräber aufgebrochen. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.

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