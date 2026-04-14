Islam-Zentrum „Imam Ali“ im Fokus ++ April-Wetter

Rituale, die für Diskussionen sorgen, und Vorwürfe, die den Staatsschutz auf den Plan rufen: Ein Islam-Zentrum in Wien-Floridsdorf steht im Fokus. Und: Der April zeigt sich noch grau, mit Wolken, Wind und kühlen Temperaturen. Doch bald kehrt die Sonne zurück und die 20-Grad-Marke ist wieder in Sicht. Ganz ohne Wermutstropfen bleibt das Wetter aber nicht. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 14. April, mit Stefana Madjarov.
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