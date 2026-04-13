Wahl-Beben in Ungarn ++ Kampf gegen Raser

Der Vorsitzende der Tisza-Partei, Peter Magyar, hat die politische Ära von Viktor Orbán am Sonntag beendet. Nach 16 Jahren ununterbrochener Regierungsmehrheit verlor Orbán die Parlamentswahl deutlich gegen seinen Herausforderer. Und: Im Kampf gegen Road Runners preschen Österreichs Verfassungrichter mit einer wichtigen Entscheidung vor. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 13. April, mit Stefana Madjarov.